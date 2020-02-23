AB'de yolcu haklarında kısıtlamaya gidiliyor

Yolcu hakları uzun zamandır Avrupa’nın gündemindeki yerini koruyor. Çeşitli dönemlerde kanuni düzenlemeler söz konusu oluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından AB üyesi ülkelerin ulaştırma bakanlarına gönderilen son öneri ise yolcuların haklarını kısıtlayacak nitelik taşıyor.





Panorama News'te yer alan habere göre komisyonun önerisinin yasalaşması durumunda uçuş tazminatının azami süresi 3 saatten 5 saate çıkarılıyor.





Yani, yolcular 3 saati aşan rötarlarda firmadan tazminat talep etme hakkına sahipken bu süre artık 5 saate çıkacak. Düzenlemeyle tazminat süresinin 12 saate kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.





Avrupa Birliği Komisyonu, kanun teklifini bu yıl içerisinde görüşerek yıl sonuna kadar yürürlüğe sokmayı hedefliyor.





Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi Avrupa’dan yaşayan ve Türkiye uçacak olan yolcuları da etkileyecek.





Benzer şekilde Türkiye’den Avrupa’ya uçuş gerçekleştiren Avrupa menşeli havayolu şirketlerini tercih eden yolcularda yeni düzenlemeden etkilenecekler arasında yer alıyor.