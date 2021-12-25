25 Aralık operasyonu yapılabilseydi bugün ne olurdu?

Bugün 25 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümü. Dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargıya doğrudan müdahale edip engellediği operasyon yapılamadı. Polisler, savcılar, olayı yazan gazeteciler tutuklandı.





Peki ama o operasyon o zaman yapılabilse şimdi nasıl bir Türkiye olurdu? İşte sürgün Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın 25 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yorumu…







25 ARALIK OPERASYONU YAPILABİLSEYDİ BUGÜN NE OLURDU ? - video için tıklayın



