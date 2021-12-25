Samanyolu Haber /Gündem / 25 Aralık operasyonu yapılabilseydi bugün ne olurdu? /25 Aralık 2021 21:54

25 Aralık operasyonu yapılabilseydi bugün ne olurdu?

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 25 Aralık 2013’te yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıldönümünde 25 Aralık operasyonunu yorumladı. O operasyon engellenmeseydi şimdi nasıl bir Türkiye olurdu?

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Bugün 25 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümü. Dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargıya doğrudan müdahale edip engellediği operasyon yapılamadı. Polisler, savcılar, olayı yazan gazeteciler tutuklandı.

Peki ama o operasyon o zaman yapılabilse şimdi nasıl bir Türkiye olurdu? İşte sürgün Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın 25 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yorumu…

25 ARALIK OPERASYONU YAPILABİLSEYDİ BUGÜN NE OLURDU ? - video için tıklayın 

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