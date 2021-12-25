İngiltere’de Elizabeth’in bulunduğu kaleye silahla giren kişi tutuklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın ‘izinsiz şekilde girdiği’ öğrenildi.





Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki şahsın, Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye girdiği aktarıldı.









Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.





Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz” dedi.





Elizabeth bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.