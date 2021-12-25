Erdoğan’ın hedef aldığı Durmuş Yılmaz: Bir yerlere mesaj veriliyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bunun sıradan bir olay olmadığına dikkat çekerek, kendisi üzerinden bir yerlere mesaj verilmeye çalışıldığını öne sürdü.





BİZİM ÜZERİMİZDEN MESAJ VERİLİYOR

Yeniçağ TV’de Emre Kulcanay’ın yayınına katılan Yılmaz, “Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş, artısı-eksisi hesaba katılmış bir strateji, bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. ‘Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin’ deniliyor” dedi.





ERDOĞAN YILMAZ’I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, İyi Partili Yılmaz’a tepki göstermişti. Erdoğan, Yılmaz’ın, kur korumalı mevduat için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumuna tepki gösterip, “Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder” ifadelerini kullanmıştı.