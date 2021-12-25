Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın hedef aldığı Durmuş Yılmaz: Bir yerlere mesaj veriliyor /25 Aralık 2021 22:06

Erdoğan’ın hedef aldığı Durmuş Yılmaz: Bir yerlere mesaj veriliyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterip “hesaba çekileceğini” belirttiği İyi Partili Durmuş Yılmaz, “Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor” dedi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bunun sıradan bir olay olmadığına dikkat çekerek, kendisi üzerinden bir yerlere mesaj verilmeye çalışıldığını öne sürdü.

BİZİM ÜZERİMİZDEN MESAJ VERİLİYOR
Yeniçağ TV’de Emre Kulcanay’ın yayınına katılan Yılmaz, “Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş, artısı-eksisi hesaba katılmış bir strateji, bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. ‘Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin’ deniliyor” dedi.

ERDOĞAN YILMAZ’I HEDEF GÖSTERMİŞTİ
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, İyi Partili Yılmaz’a tepki göstermişti. Erdoğan, Yılmaz’ın, kur korumalı mevduat için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumuna tepki gösterip, “Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın hedef aldığı Durmuş Yılmaz: Bir yerlere... Sonraki Haber >>

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:11:39