25. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen ‘Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 25’incisinde kazananlar belli oldu.



YAZILI HABER ÖDÜLÜ MEZOPOTAMYA AJANSI'NA



Bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü Arjin Dilek Öncel, 9 Eylül 2021 tarihinde Mezopotamya Ajansı’nda "Amara Dwla’nın duyulmayan çığlıkları" başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandı. Haberde, babası tarafından katledilen Filistin asıllı Suriyeli 13 yaşındaki Amara Dwla’nın, evliliğe zorlanması, işkence görmesi ve Urfa’nın Eyyübiye ilçesi Şıhmaksut Mahallesi’nde yaşadığı evde yanıcı maddeyle yakılmış halde bulunması anlatılıyor.



Şehriban Aslan da, JINNEWS’te 18 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan “Bakanlık zırhlı araç ile katledilen yurttaşın ailesinden tazminat istedi!” başlıklı haberiyle Yazılı Haber Ödülü dalında Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.



GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖDÜLÜ GAZETE DUVAR'A



Serkan Alan, Gazete Duvar’da, 14 Ekim 2021 günü yayımlanan “Cihan Andiç: Türkiye’ye barış gelsin” başlıklı haberiyle kazandı. Haberde 10 Ekim 2015 günü Ankara Garı önündeki Barış Mitingi’nde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısından sağ kurtulan ve iki yıl yoğun bakımda kalan Cihan Andiç’in yaşadıklarını anlatıyor.



Meral Danyıldız Artı TV’de 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan “Sosyal medyada ‘böbrek’ pazarı” başlıklı haberiyle Görüntülü Haber Ödülü dalında Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.



FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: MİGROS DİRENİŞİ



Bu yılki yarışmada Fotoğraf Ödülünü, 18 Şubat 2022 tarihini taşıyan “Migros Direnişi” isimli fotoğrafıyla Hasan Doğan kazandı. Fotoğraf, talepleri için Tuncay Özilhan’ın villasının önünde eylem yapan Migros işçilerinin gözaltına alınmasını konu alıyor.



YEREL GAZETECİLİK: SUYU OLMAYAN KANAL



Yerel Gazetecilik Ödülü’nü de Ömer Karakuş, Adıyaman’da Haber Gazetesi’nde 29 Ekim 2021 tarihinde “Yetkililer kanal yaptı, suyu unuttu!!!” başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandı. Haberde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2000’li yılların başlarında Adıyaman’da bazı ova köylerinin sulu tarımla buluşması için yapılan ama bir türlü suyla buluşmayan kanallar ele alınıyor.



ÖDÜL JÜRİSİ



Ödülleri, Celal Başlangıç, Hale Gönültaş, İpek Özbey, Mehveş Evin, Murat Sabuncu, Nazım Alpman, Serpil İlgün, Zana Kaya’dan oluşan jüri belirledi.



Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2022 günü düzenlenecek törenle verilecek.