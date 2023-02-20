26 ilde yapılan ankette CHP sürprizi

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açan ve 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında çokça eleştiri alan AKP için "Enkaz altında kaldılar" dedi.







Gazeteci Gökhan Özbek'in konuğu olan Özkiraz, yayında kendisine seçimlerle ilgili yöneltilen soruya "Öyle bir gidecekler ki... Çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak" yanıtını verdi, devamında şunları kaydetti:







- Millet İttifakı çok açık ara meclis çoğunluğunu da ele geçirecek.







- MHP muhtemelen grup kuramayacak.





- AKP de 200 milletvekilini çıkartamayacak.





Cumhur İttifakı’na ihtiyaç olmadan da Parlementer Sisteme geçilebilecek bence."







Özkiraz, bu kapsamda 26 ilde 2 bin 612 kişi ile yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını da bir kez daha paylaştı. Bu araştırmada CHP birinci parti, AKP ise ikinci sırada yer alıyor.







Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:







CHP: Yüzde 27





AKP: Yüzde 25,6





İYİ Parti: Yüzde 12







HDP: Yüzde 9,7





MHP: Yüzde 4,9







DEVA: Yüzde 3





Zafer Partisi: Yüzde 1,5







Yeniden Refah Partisi: 1.0





Diğer: 2,1







Kararsızlar: 13,2







