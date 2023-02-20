Samanyolu Haber /Gündem / 26 ilde yapılan ankette CHP sürprizi /20 Şubat 2023 15:10

26 ilde yapılan ankette CHP sürprizi

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası tarihi tartışmalı bir hale gelen seçimlerde CHP'nin açık ara birinci parti olacağını söyledi. Özkiraz, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na dört kötü haber verdi.

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açan ve 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında çokça eleştiri alan AKP için "Enkaz altında kaldılar" dedi.

Gazeteci Gökhan Özbek'in konuğu olan Özkiraz, yayında kendisine seçimlerle ilgili yöneltilen soruya "Öyle bir gidecekler ki... Çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak" yanıtını verdi, devamında şunları kaydetti:

- Millet İttifakı çok açık ara meclis çoğunluğunu da ele geçirecek.

- MHP muhtemelen grup kuramayacak.

- AKP de 200 milletvekilini çıkartamayacak. 

Cumhur İttifakı’na ihtiyaç olmadan da Parlementer Sisteme geçilebilecek bence."

Özkiraz, bu kapsamda 26 ilde 2 bin 612 kişi ile yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını da bir kez daha paylaştı. Bu araştırmada CHP birinci parti, AKP ise ikinci sırada yer alıyor.

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27

AKP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,9

DEVA: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: 1.0

Diğer: 2,1

Kararsızlar: 13,2


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 26 ilde yapılan ankette CHP sürprizi Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:33