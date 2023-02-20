Çarpıcı yorum: Akar açıktan söyleyemedi ama Erdoğan'ı suçladı

Gazeteci Murat Yetkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin en kritik saatlerinde askerin kışladan çıkarılmadığı, dolayısıyla can kaybının arttığına dair yorumlara verdiği tepkiyi değerlendirdi.







Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) deprem sonrası attığı adımları saat saat paylaştığı açıklamadan alıntılar yapan yazar, yetkinreport.com'da yayınlanan köşesinde şunları kaydetti:





"(...) Bunların hepsi güzel. Akar özetle diyor ki 'Biz Savunma Bakanlığı olarak her türlü hazırlığı zamanında yaptık' Harekete geçme konusunda inisiyatifin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da (ve dolayısıyla sabah saatlerinde AFAD Koordinasyonunu devralan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da) bulunduğunu da vurguluyor.





Örneğin Arama ve Kurtarma Taburu Etimesgut’ta hazır ama onları, Akar ve komutanları deprem bölgesine taşıyacak A400M nakliye uçakları AFAD’dan talep gelmeden Kayseri’den havalanamıyor. O sırada AFAD’ın bir doğal felaket olduğunda en kritik konumdaki Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü koltuğunda, hiçbir afet yönetimi deneyimi olmadan Diyanet İşlerinden yatay geçiş yapmış olan İlahiyat Profesörü İsmail Palakoğlu bulunmaktadır.





CUMHURBAŞKANINDAN BEKLENEN TALİMAT

Askeri birliklerin ve İçişlerine bağlı jandarma birliklerinin -tekil örnekler şeklinde değil- yaygın olarak enkaz başında görülmesi, arama-kurtarma çalışmalarına sivil ekiplerin yanında, yaygın olarak fiilen katılması ancak ikinci günün sonuna doğru, 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanının 10 ilde Olağanüstü Hal ilan etmesi ardındandı. Oysa valilerin il sınırlarındaki askeri birlikleri enkaz kaldırma çalışmalarına çağırma yetkisi OHAL öncesinde de vardı.





Anlaşılan valiler de askeri birlikler gibi, büyük bir felakette can kurtarma çalışmalarına bütün imkanlarıyla katılmak için cumhurbaşkanından talimat beklediler.





Soru şu: Akar, Erdoğan’dan her il ve ilçedeki askeri birliklerle anında müdahale için izin istedi ama AFAD’ın devreye girmesine dek bekleme emri mi aldı?





Akar’ın -belki de söylemek istediği ama tam olarak söyleyemediği budur."





AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Akar, önceki depremlerde ilk andan itibaren afet bölgesine yönlendirilen askerlerin bu sefer kışladan geç çıkarıldığına ilişkin yorumlara tepki gösterdi. Yetkin, Akar'ın açıklamasından yola çıkarak atılan adımları kronolojik olarak şöyle sıraladı:





04.17 - Pazarcık depremi





04.30 - MSB ve Genelkurmay askeri birliklerden rapor istedi. Ankara, Mamak’taki TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına “Hazır ol” emri verildi.





04.50 - Bölgedeki askeri birliklere komuta eden Malatya’daki 2’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başında, bölgedeki birliklerden ilk raporları almaya başladı.





05.00 - MSB, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarında Afet Acil Durum Kriz merkezi kuruldu.





05.10- Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak ilk raporunu verdi. Hatay’da bir yıkıntı altında 3 erin şehit olduğunu, kendisi ve komuta kademesinin Hatay’a 'hareket edeceğini arz etti', Cumhurbaşkanı 'uygun buldu'.





06.00 - İkinci Ordu birlikleri Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun’da AFAD’la arama-kurtarma koordinasyonuna geçti.





07.00 - İki askeri ambulans uçağı Ankara, Etimesgut havaalanında harekete hazır hale geldi. TCG İskenderun, Bayraktar ve Sancaktar çıkarma gemilerine 'seyre hazır' emri verildi





07.30 - Doğu Akdeniz’deki iki firkateyn ve iki helikoptere İskenderun Körfezine hareket emri verildi. İnsani Yardım Tugayı Etimesgut Havaalanında harekete hazır hale geldi.





'AFAD'DAN GELEN TALEP DOĞRULTUSUNDA'

08.00 - “AFAD’dan gelen talep doğrultusunda” personel, araç ve malzeme nakli için -pisti kapatan karın temizlenmesiyle- 3 adet A400M nakliye uçağı Kayseri’den Ankara, İstanbul ve İzmir’e hareket etti.

10.00 - “Depremden kendisi de etkilenen” Antakya’daki 8’inci Komando Tugayı arama-kurtarma çalışmalarına başladı.





10.45 - Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İnsani Yardım Tugayına bağlı Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburu ile birlikte Etimesgut’tan yola çıktı.





11.30 - Hatay havalimanı pisti kullanılamaz duruma geldiği için Akar ve komutanlar İncirlik’teki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına indi, karayoluyla Hatay’a hareket etti.





13.00 - İkinci Ordu komutanlığı ilk birlik takviyesini Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yaptı.





13.24 - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli, 7,6 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi. Akar ve heyeti bu sırada Hatay yolundaydı.