Samanyolu Haber /Dünya / 27 ölü, 30 kayıp: Bir mülteci dramı daha /11 Ağustos 2023 13:46

27 ölü, 30 kayıp: Bir mülteci dramı daha

Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı. Yaklaşık 30 mültecinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

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BBC'nin haberine göre, kurtarma ekipleri, mülteci teknesinin 7 Ağustos'ta alabora olması sonucu bulunan cesetlerin 13'ünün kadın, 10'unun erkek Müslüman Arakanlı mülteciye ait olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının 23'e yükseldiği kazada yaklaşık 30 kişinin de hala kayıp olduğunu duyurdu. Malezya'ya gitmek için yola çıkan, 50'den fazla kişinin bulunduğu tekne, pazartesi günü Myanmar'ın Arakan (Rohingya) eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora olmuştu.

KAÇAKÇILARA KİŞİ BAŞI DÖRT BİN DOLAR ÖDEMİŞLER
Kazadan kurtulan sekiz mülteci yaptıkları açıklamada, mültecilerin kaçakçılara kişi başı 4 bin dolar ödediği ve kaçakçıların ödemeyi aldıktan sonra tekneyi terk ettiği belirtildi. Mültecilerin, Myanmar'daki zulümden ve Bangladeş'teki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçtığı da vurgulandı.

ARAKNLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
25 Ağustos 2017'desınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Bu kişiler arasından çok sayıda mülteci, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından ve Myanmar'dan kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor. 
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