2'nci Güngören skandalı!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kazandığı Bafra Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Şaban Hüryaşar, kapısını açmadığı gerekçesiyle şoförü Salih Küçük'ü işten attı.





Küçük'ün daha sonra zabıta olarak görevlendirildiği iddia ediliyor.





Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, AKP'li Hüryaşar'ın keyfi muamelesine tepki gösterdi.





Şoför Salih Küçük, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'a kapıyı açmadı diye işinden oldu.





YANDAŞ YAZAR BİLE "SKANDAL" DEDİ





Samsun Haber'e mülakat veren Yıldız, "Hem İstanbul Güngören'de yaşanan hadise hem de Bafra ilçesinde yaşandığı iddia edilen hadise başta halkımız olmak üzere biz sendikacıları da rahatsız etmiştir. Bu olay siyasi ayrım yapmaksızın Türkiye'nin hangi kurumunda yaşanırsa yaşansın bizim tepkimiz sert olur." dedi.





Skandala AKP hükümetinin kurduğu medya havuzunun gediklisi Star gazetesinin yazarı Ersoy Dede'nin tepki göstermesi dikkati çekti: "Al sana ikinci Güngören faciası. Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın kapısını açmadığı gerekçesiyle makam şoförü Salih Küçük’ü işten çıkardığı iddia ediliyor."



