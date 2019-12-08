Samanyolu Haber /Gündem / 2'nci Güngören skandalı! /08 Aralık 2019 18:39

2'nci Güngören skandalı!

Samsun'u Bafra ilçesi 2'nci Güngören skandalı ile çalkalanıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın kendisine kapı açmadığı için şoförü kovduğu iddia edildi.

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kazandığı Bafra Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Şaban Hüryaşar, kapısını açmadığı gerekçesiyle şoförü Salih Küçük'ü işten attı. 

Küçük'ün daha sonra zabıta olarak görevlendirildiği iddia ediliyor.

Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, AKP'li Hüryaşar'ın keyfi muamelesine tepki gösterdi. 

Şoför Salih Küçük, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'a kapıyı açmadı diye işinden oldu.

YANDAŞ YAZAR BİLE "SKANDAL" DEDİ

Samsun Haber'e mülakat veren Yıldız, "Hem İstanbul Güngören'de yaşanan hadise hem de Bafra ilçesinde yaşandığı iddia edilen hadise başta halkımız olmak üzere biz sendikacıları da rahatsız etmiştir. Bu olay siyasi ayrım yapmaksızın Türkiye'nin hangi kurumunda yaşanırsa yaşansın bizim tepkimiz sert olur." dedi.

Skandala AKP hükümetinin kurduğu medya havuzunun gediklisi Star gazetesinin yazarı Ersoy Dede'nin tepki göstermesi dikkati çekti: "Al sana ikinci Güngören faciası. Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın kapısını açmadığı gerekçesiyle makam şoförü Salih Küçük’ü işten çıkardığı iddia ediliyor."

ŞOFÖRE TUVALET ÖNÜNDE OTURMA CEZASI

İstanbul Güngören Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "Kendisini görüp ayağa kalkmadı" diyerek belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. 

Cezalı şoför mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikte ayağa kalkıp selam vermek zorunda kalmıştı. 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ortaya çıkan skandalda İpekçi görevden alınmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2'nci Güngören skandalı! Sonraki Haber >>

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Kaza geliyorum demiş!

Kaza geliyorum demiş!

Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Şimşek'e yaylım ateşi

Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Şimşek'e yaylım ateşi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:14