3,5 milyon aday YKS’de ter döktü

İLK OTURUM



Tr724'te yer alan habere göre saat 10.15’te başlayan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 165 dakika sürdü. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri’nden 120 soru yöneltildi.



İKİNCİ OTURUM



Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.



ÜÇÜNCÜ OTURUM



Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.



Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00’dan sonra, YDT için 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.