Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı! /17 Haziran 2023 16:51

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı!

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç’un açıklama yaptığı sırada tansiyon yükseldi. Tartışmaların artmasıyla Ali Koç açıklamasını yarıda bıraktı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılırken, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç’un açıklama yaptığı sırada tansiyon yükseldi.

Ali Koç’un "Bu durumda olmak ne kadar zor biliyor musunuz? İçimizdeki durumdan zevk mi alıyoruz. İsteyerek mi yapıyoruz" açıklamasını yaptığı sırada tribünden münferit olarak 'Evet' cevabının gelmesi üzerine gerginlik başladı. Diğer genel kurul üyelerinin, Ali Koç’a cevap veren üyeye saldırması üzerine gerginlik artarak devam etti. Salonda bulunan üyeler ayrıca 'Taraftar istifa' sloganları attı.

GERGİNLİK YATIŞTIRILDI

Tartışma güvenlik görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı ve Ali Koç daha sonra konuşmasına devam etti.
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