"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Erdoğan, kentte vatandaşlarla buluşması sırasında beklemediği bir olayla karşılaştı.







Korumların oluşturduğu güvenlik çemberinin ardından Erdoğan'a seslenen bir kadın "Cumhurbaşkanım sana güveniyorum. Oğlumun adını Tayyip verdim. '3 tane' dedin, 3 tane yaptım. Eşim felç geçirdi ne olur bana yardım edin. Sabah 7'den beri buradayım" diye konuştu.





Korumalar, yardım isteyen kadının yanına giderken Erdoğan ise kendisini bekleyen otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.