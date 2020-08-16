Israrlı: IMF bizden borç istedi, 1 milyona tuvalete giriyorduk...

Rize’de AKP teşkilat yemeğinde konuşan Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin konuşurken, 100 yıl önce Türkiye’yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz’de bunu başaramayacaklardır. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız. Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek; en küçük taciz halinde gereken cevabı vereceğiz” dedi.







Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:





“Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk içinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Bugün ne bölgemizde ne de Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de ülkemizin yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur.





“Türkiye turizmde, tarımda, eğitimde, ulaşımda ve her alanda ayağına vurulan prangaları bizimle birlikte kırmıştır.





“IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye vardı, 23,5 milyar dolar borcumuz vardı ve Mayıs 2013’te bu borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor, ekonomide sıkıntıdasınız, IMF’ten borç alın da yola devam edin. Yahu o sizin işiniz, sizin yükünüzü biz aldık, temizledik. Artık bizim IMF’le işimiz yok. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundular. Ben arkadaşlara o zaman dedim ki ‘Verin verin, bugün borç alan yarın emir alır’. Paramızda 6 sıfır vardı, tuvalete giriş bile bir milyondu. Başbakanlığım döneminde onları da attık. Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık.





“Bu başarının asıl sahibi girdiğimiz tüm seçimlerde bizden desteğini esirgemeyen, canı pahasına iradesine sahip çıkan aziz milletimizdir.





“Ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde sonuna kadar haklıdır. 100 yıl önce Türkiye’yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz’de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız.





“Biz asla gerilim peşinde değiliz, kimsenin hakkına da el uzatmıyoruz, biz sadece milletimiz ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuyoruz. Yunanistan beklentimiz de birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya’daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Camilerimize, okullarımıza saldırılıyor, biz ise tam tersine Sümela Manastırı’nda geldiler ayinlerine yaptılar. Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek; en küçük taciz halinde gereken cevabı vereceğiz.





“Ülkemizin kaderiyle AK Parti’nin kaderi birleşmiş, bütünleşmiştir.





“Kibir, gurur, büyüklenmek, kendini vatandaştan koparıp sırça köşklere hapsetmek bize yakışmaz. Biz tevazu ehli olacağız, kibir ehli değil. Bunun için tevazumuzu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Asıl gayemizin milletimize hizmet olduğunu bir an aklımızdan çıkarmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”