'30 liraya soğan alamayorsanız 1 milyon liraya TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş!'

İzmir'de 7 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yapan Demirtaş, "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra" diye sordu.
Demirtaş’ın paylaştığı etikette “Kuru soğan 30 TL. Alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL'ye TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş. Oy kullanırken aklında olsun" ifadeleri yer aldı. Selahattin Demirtaş tasarımının altına Yeşil Sol Parti'nin etiketini koydu.