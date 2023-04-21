Samanyolu Haber /Politika / '30 liraya soğan alamayorsanız 1 milyon liraya TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş!' /21 Nisan 2023 19:14

'30 liraya soğan alamayorsanız 1 milyon liraya TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş!'

Selahattin Demirtaş, hükümetin soğan fiyatları eleştirilerine karşılık yaptığı TOGG savunmasını tiye aldı. Demirtaş, tasarımcı Mahir Akkoyun’u etiketleyerek "Olmuş mu Mahir?" diye sordu.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet kanadından fahiş soğan fiyatlarına yönelik yapılan "Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor" açıklamalarına hazırladığı bir etiketle cevap verdi.  

İzmir'de 7 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yapan Demirtaş, "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra" diye sordu.

Demirtaş’ın paylaştığı etikette “Kuru soğan 30 TL. Alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL'ye TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş. Oy kullanırken aklında olsun" ifadeleri yer aldı. Selahattin Demirtaş tasarımının altına Yeşil Sol Parti'nin etiketini koydu.


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