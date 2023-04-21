Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi! /21 Nisan 2023 19:32

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

"Alevi" videosu sonrası AKP'lilerin sık sık hedef gösterdiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu.

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14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Menzil Cemaati'nin kalesi olarak bilinen Adıyaman'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı girişimi daha yaşandı.

"SEN BURANIN ADAMI DEĞİLSİN OĞLUM"

Olay, Kılıçdaroğlu'nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında yaşandı.

Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle sözcü tacizde bulunurken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandı

Medyascope tarafındans servis edilen görüntülerde, alanda bulunan bazı kişilerin Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştığı görüldü.

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Artı Gerçek'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programında, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvkili adayı gösterdiği Sırrı Süreyya Önder ile bir buluşma da vardı. Önder ve Kılıçdaroğlu, Samsat’taki Yeşil Sol Parti ilçe binasında biraraya gelecekti. Ancak saldırı girişimi nedeniyle program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, saldırı girişiminden sonra havalimanına gittiği öğrenildi.
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