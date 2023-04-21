Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

"SEN BURANIN ADAMI DEĞİLSİN OĞLUM"





SIRRI SÜREYYA ÖNDER'LE PLANLANAN GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ





14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Menzil Cemaati'nin kalesi olarak bilinen Adıyaman'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı girişimi daha yaşandı.Olay, Kılıçdaroğlu'nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında yaşandı.Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle sözcü tacizde bulunurken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandıMedyascope tarafındans servis edilen görüntülerde, alanda bulunan bazı kişilerin Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştığı görüldü.Artı Gerçek'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programında, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvkili adayı gösterdiği Sırrı Süreyya Önder ile bir buluşma da vardı. Önder ve Kılıçdaroğlu, Samsat’taki Yeşil Sol Parti ilçe binasında biraraya gelecekti. Ancak saldırı girişimi nedeniyle program iptal edildi.Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, saldırı girişiminden sonra havalimanına gittiği öğrenildi.