Elon Musk’ın kara günü: Starship patladı, Tesla çakıldı, Twitter karıştı

TESLA’DAN HAYAL KIRIKLIĞI BİLANÇOSU





ROKETİ PATLADI





TWITTER’DAN KULLANICILARI KIZDIRACAK HAMLE





YILIN EN BÜYÜK KAYBI





Aynı gün içerisinde Tesla’nın hayal kırıklığına sebep olan ilk çeyrek bilançosu, Twitter’da mavi tikin kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması Musk’ın servetinden 13 milyar doları buharlaştırdı.Tesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla’nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2,51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı kârı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü.Tesla’nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi. Twitter ve SpaceX’teki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri dün yüzde 9,75 düşüşle 162,99 dolara indi.Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX şirketinin “dünyanın en güçlü uzay roketi” olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından bugün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı.ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Anıtı'ndan daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, SpaceX’in Teksas’taki Starbase üssünden başarıyla fırlatıldı.Yılladır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan sevinç birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı. Mürettebatsız roket, fırlatmadan birkaç dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak ettiÖte yandan Musk, Twitter’da kullanıcılarını kızdıracak bir adım attı. Ünlü milyarder tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter’da, dün ‘mavi tik’ kaldırıldı.Sosyal medya platformu, Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların “mavi tik’ini” kaldırılırken Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.Musk’ın üç büyük şirketinde yaşanan olaylar borsadaki hareketleri tetiklerken ünlü milyarderin serveti de sert geriledi. Musk’un serveti en çok Tesla hisselerindeki hareketlerden etkilenerek 24 saat içerisinde 13 milyar dolar eridi. Bu kayıp, yılın en büyük düşüşü oldu.Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre, büyük kayba rağmen Musk’ın toplam net serveti 164 milyar dolar oldu. Musk, dünyanın en zenginleri listesinde Fransız lüks üreticisi Bernard Arnault’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.