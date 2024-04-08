Samanyolu Haber /Gündem / 31 Mart sonrası ilk kayyım /08 Nisan 2024 14:16

31 Mart sonrası ilk kayyım

CHP'nin önde tamamladığı ancak seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyım atandı. 2 Haziran'daki tekrar seçimine kadar belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.

SHABER3.COM

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyım atandı...

Valilik tarafından yapılan duyuruda "31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik Makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" denildi. 

İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. CHP'li Yağan yüzde 33.30, MHP'li Uzunluoğlu yüzde 31.18 oy oranına sahipti. 

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
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