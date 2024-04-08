Samanyolu Haber /Gündem / Filistin eylemlerine sert müdahaleye tepkiler sürüyor: 28 Şubat'ta bile yerde sürüklenmedik /08 Nisan 2024 14:33

Filistin eylemlerine sert müdahaleye tepkiler sürüyor: 28 Şubat'ta bile yerde sürüklenmedik

Türkiye'nin İsrail ile sürdürdüğü ticaret faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde düzenlenen 'İsrail ile ticareti kes' eyleminde polisin sert müdahalesi büyük tepki çekti. Eylemciler arasında bulunan Rumeysa Şanlı, "28 Şubat'ta bile yerlerde sürüklenmedik" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü 7 Ekim saldırılarında altıncı aya girildi. Bu süreçte Gazze'de 33 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Tüm dünyada saldırılar protesto edilirken İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için de kamuoyundan çağrılar yükseliyor. İsrail ile yüksek ticaret hacmi bulunan Türkiye'de de çok sayıda eylem gerçekleşiyor.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE TEPKİ
İktidara, İsrail ile ticaretin sonlanması için çağrılar yükselirken İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir eyleme polisin sert müdahalesi ise büyük tepki topladı.


'İsrail ile ticareti kes' eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alınırken polisin sert müdahalesi ile karşılaşıldı. Polis şiddeti ve ters kelepçe anları ise etrafta bulunanlar tarafından görüntülendi.



'28 ŞUBAT'TA BİLE YERDE SÜRÜKLENMEDİK'
Protesto esnasında gözaltına alınanlar arasında bulunan Rümeysa Şanlı isimli vatandaş, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Şanlı, 28 Şubat döneminde üniversitede yaşadıklarını anımsatarak "28 Şubat'ta bile yerlerde sürüklenmedik" dedi.

Ayrıca Şanlı, polisin gösterdiği şiddete tepki göstererek sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.


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