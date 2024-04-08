Filistin eylemlerine sert müdahaleye tepkiler sürüyor: 28 Şubat'ta bile yerde sürüklenmedik

Tüm dünyada saldırılar protesto edilirken İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için de kamuoyundan çağrılar yükseliyor. İsrail ile yüksek ticaret hacmi bulunan Türkiye'de de çok sayıda eylem gerçekleşiyor.





POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE TEPKİ

İktidara, İsrail ile ticaretin sonlanması için çağrılar yükselirken İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir eyleme polisin sert müdahalesi ise büyük tepki topladı.









'İsrail ile ticareti kes' eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alınırken polisin sert müdahalesi ile karşılaşıldı. Polis şiddeti ve ters kelepçe anları ise etrafta bulunanlar tarafından görüntülendi.













'28 ŞUBAT'TA BİLE YERDE SÜRÜKLENMEDİK'

Protesto esnasında gözaltına alınanlar arasında bulunan Rümeysa Şanlı isimli vatandaş, sosyal medyadan açıklama yaptı.





Şanlı, 28 Şubat döneminde üniversitede yaşadıklarını anımsatarak "28 Şubat'ta bile yerlerde sürüklenmedik" dedi.





Ayrıca Şanlı, polisin gösterdiği şiddete tepki göstererek sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.









