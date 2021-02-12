Samanyolu Haber /Ekonomi / 311 yıl sonra bir ilk! /12 Şubat 2021 12:48

311 yıl sonra bir ilk!

İngiltere ekonomisi 2020 yılında 1709'dan bu yana en sert daralmayı yaşayarak yüzde 9,9 küçüldü.

SHABER3.COM

İngiltere'de milli gelir (GSYH) 2020 yılında yüzde 9,9 azaldı. Ekonomi 1709’dan bu yana en büyük daralmaya maruz kaldı.

Ülke şu anda daha sert karantina tedbirleri uygulamaya başlarken, çift dipli resesyonun ekonominin küçülmesinde etkisi kaçınılmaz gözüküyor.

250 MİLYAR STERLİN TASARRUF BİRİKTİ

14 milyon doz civarında aşı uygulanan İngiltere'de 100 kişi başına 21 doz aşı düşüyor. İngiltere'de ilk dozu alanların oranı yüzde 20,2.

Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane ise tüketicilerin yaklaşık 250 milyar sterlin değerindeki tasarrufu önümüzdeki dönemde karantina önlemlerinin azalmasıyla harcayacağını düşündüğünü belirterek, "Bir yıl sonra yıllık büyüme çift hanelere ulaşabilir." dedi.

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