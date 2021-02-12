Rusya'dan AB'ye tehdit: İlişkileri sonlandırırız

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya karşı ek yaptırım kararı almaya hazırlanan Avrupa Birliği'ne (AB) Moskavo'dan sert bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakanlığın internet sitesinde yer alan söyleşisinde, AB'nin ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile bağları koparmaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz, ancak buna karşı donanımlı olmalıyız. Eğer barış isteniyorsa, savaşa da hazır olunmalı" ifadelerini kullandı.





Üç AB'li diplomata göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimlerin AB'deki banka hesaplarının dondurulması ve AB'ye giriş yasağının getirilmesi söz konusu. Ek yaptırımlarla ilgili AB içindeki görüşmeler devam ederken Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya karşı ek yaptırım kararı alınmasına destek mesajı gelmişti. Diplomatlar, yaptırım kararının bu ay içinde alınabileceğine de işaret etti.





AB'nin ek yaptırım hazırlıkları

Navalni'nin Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde önce gözaltına alınması, ardından da tutuklanması ve Rusya'da Navalni yanlılarının düzenlenen protesto gösterilerine sertlikle müdahale edilmesine tepki gösteren AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istiyor. Planlanan yaptırımlar arasında Navalni'nin ve yanlılarına karşı uygulanan sert müdahaleden sorumlu tutulan Rus yetkililerin AB ülkelerindeki mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulması ile AB'ye giriş yasağı getirilmesi bulunuyor. AB'nin ayrıca geçen Aralık ayında kabul ettiği Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni de ilk kez kullanabileceği söyleniyor. Kabul edilen belge uyarınca AB, insan hakları ihlali yaşanan ülkelere karşı yaptırımkararı alabiliyor.





Rusya'ya ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, 22 Şubat'taki AB dışişleri bakanları toplantısında karara bağlanması bekleniyor.







Rusya, geçen hafta Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatların ülkeyi terk etmelerini istemiş, Kremlin'in bu tutumuna karşı misillemede bulunan Almanya, Polonya ve İsveç de ülkelerinden birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.





İlk yaptırım listesi Ekim ayında hazırlanmıştı

Avrupa Birliği, Navalni'nin Noviçok grubundan bir madde ile zehirlendiğinin tespit edilmesinin ardından ise geçen Ekim ayı ortasında 6 Rus yetkiliyi hedef alan bir yaptırım listesi hazırlanmış ve bu kişilere AB'ye giriş yasağı getirilmesiyle birlikte banka hesaplarının da dondurulmasına karar verilmişti. Yaptırım listesine alınan isimler arasında Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile iç istihbarat servisi FSB'nin başkanı Aleksander Bortnikov da vardı.





44 yaşındaki Rus muhalif politikacı Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya seyahati sırasında uçakta rahatsızlanmış ve ardından acil iniş yapılan Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Navalni'nin tedavisi 22 Ağustos'ta getirildiği Almanya'da devam etmişti. Almanya'da yapılan tetkiklerde Navalni'nin kanında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan zehirli Noviçok maddesine rastlandığı tespit edilmişti.