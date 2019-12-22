4+4+4 öğrencileri açık liseye kaçırdı

2012 yılında getirilen 4+4+4 sisteminin ardından açık lisede okuyan öğrenci sayısı 940 binden 1 milyon 389 bin'e yükseldi. Aynı dönemde lise öğrenci sayısındaki artış oranı yüzde 15,8 olurken açıköğretim lisesinde okuyanların artış oranı yüzde 32,4 oldu





Lise öğrenci sayısındaki artış bu dönemde yüzde 15,8 olurken açıköğretim lisesi öğrenci sayısındaki artış yüzde 32,4 oldu. Aynı dönem aralığında 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş aralığındaki çalışan çocuk sayısı 2016 yılında 709 bine yükseldi. Toplam çocuk işçi sayısı ise 2 milyonu geçti.





BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, eğitim uzmanı Ali Taştan ilk olarak açık lise sisteminin incelenmesi gerektiğini söyledi. Taştan “2012 yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ile Açık Lise yeni bir şekle büründü. 2012 ve sonrasında öğrenci sayısında adeta patlama gerçekleşti. Zorunlu eğitimin 12 yıl olması nedeniyle liseye gitmesi gereken çocuklarımız açık liselere geçiş yapmaya başladı. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar da çocuklarımızın açık liseyi tercih etmesine neden oldu. Çocuklar örgün eğitimden ayrılıp çalışmaya başladı. Normal şartlarda 12 yıllık zorunlu eğitim çağ nüfusunda olan hiçbir bireyin Açık Liseye geçişine izin verilmemesi gerekirken, MEB yasal düzenlemeleri bu durumu engellemedi. Aksine teşvik etti. Sonucunda örgün eğitim kurumlarında bulunan öğrenciler açık liselere yöneldi.” dedi.







