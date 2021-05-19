Samanyolu Haber /Gündem / '4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı /19 Mayıs 2021 15:48

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Dört çocuğumdan utanmamak için konuşuyorum" diyerek iktidarı eleştiren ve gündeme oturan KHK'lı öğretmen Sümeyya Avcı gözaltına alındığını duyurdu.

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Antalya'da yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada dikkat çekti. Röportajda konuşan Sümeyya Avcı isimli KHK'lı öğretmen "Kuran okumayı bilmeyen seçmenin Kuran okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diye konuştu. Kadının sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. 

Sümeyya Avcı, attığı bir tweetle gözaltına alındığını duyurdu. 

Avcı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden 4 sivil polis tarafından gözaltına alındı. 24 Saatlik gözaltı olacağı ve hakim karşısına çıkacağı söylendi."

Avcı'nın cadı avı soruşturmalarında daha önce aldığı bir mahkumiyet bulunurken bu dosyanın temyizde olduğu da belirtiliyor.
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