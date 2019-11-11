Samanyolu Haber /Gündem / 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı /11 Kasım 2019 21:22

4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul Fatih’te Molla Gürani Mahallesi’ndeki evlerinde ölü bulunan ve ölüm sebepleri siyanür olarak açıklanan 4 yetişkin kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomik sıkıntı çeken aile tek çalışan üyesi olan Oya Yetişkin hakkında 21 ayrı icra dosyası bulunduğu ve birçok noterlikten borçlarının tahsili için maaşına el konulmak üzere çalıştığı üniversiteye talimat gönderildiği ortaya çıkmıştı.

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Fatih’te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve kimyasal madde içerek intihar ettikleri ileri sürülen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan’a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin’in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.
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