40 milyon sterlinlik teklifi reddetti

45 kilo verdikten sonra markaların ikna etmek için peşine düştüğü İngiliz şarkıcı Adele, aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı ve egzersiz videosu gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.







Uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümüne odaklanmak isteyen Adele son olarak 40 milyon sterlinlik diyet reklamı teklifini de kabul etmedi.





Adele "Saturday Night Live" isimli televizyon programında gündem olan kilo verme diyetine dair esprili bir dille şunları söyledi: "Aslında tüm Covid-19 kısıtlamaları ve seyahat yasakları sebebiyle hafif seyahat etmek mecburiyetinde kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim. Bu benim seçtiğim yarısı.”