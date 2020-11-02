İmamoğlu taburcu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gündür Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 4 gün daha evinde karantinada olacağını belirten İmamoğlu, "Karantina dönemi biter bitmez, inşallah birinci mesai günümde İzmir'e gidip, İzmir'deki dostlarımızla, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşup, onların acılarını paylaşacağım" dedi.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelip, durum değerlendirmesi yapacaklarını belirten İmamoğlu, "Türkiye ve İstanbul için en önemli meselinin deprem olduğunu, bir kez daha bize bu süreç hatırlatmıştır. Başka bir konuyu konuşmanın bile yersiz olduğunu; bu konu üzerine hep beraber, milletçe, bütün yöneticilerle birlikte odaklanmamız gerektiğini de hatırlatmış oldu bir daha ne yazık ki" dedi.





Hastane çıkışında kameraların karşısına geçen İmamoğlu şöyle konuştu:





"Deprem hepimizin canını yaktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah güzel haberler alırız. Bugün, 3 yaşındaki Elif bebeğimize çok sevindik. Elif'in hayatını kurtaran, oradaki emek veren tüm arkadaşlarıma da buradan minnet duygularımı ve selamlarımı iletiyorum."





"Yüksek ateşin dışında başka sıkıntı yaşamadım"

Hastalığıyla ilgili de bilgi veren İBB Başkanı şunları söyledi:





"23 Ekim Cuma gecesi, saat 21.00 sıralarında bir yüksek ateşle Amerikan Hastanesi'ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavi sürecimi burada gayet iyi bir şekilde geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün civarında sürdü. Yüksek ateşle gelmiştim ve o yüksek ateşi 4 gün boyunca yaşadım. Sonra yüksek ateş, yerini normal ateşe bıraktı ama tedavi sürecimiz devam etti. Her şey kontrol altındaydı, ateşin dışında başka bir sıkıntı, semptom yaşamadım.





"10 günü aşkın süredir hiç görmediğim aileme ve çocuklarıma, biraz uzaktan da olsa kavuşmuş olacağım. Çünkü 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Ve inşallah bundan sonra şunu dileyebilirim: Bir kere bulaşıcı hastalığın bulaşma süreci, yoğun bir şekilde devam ediyor. Hattan nisan, mayıstan da daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla toplumumuzun bu konuda aşırı duyarlı olmasını ve bütün kurallara uymasını, herkesin kendi karantina süreçlerini denetlemesini mutlak istiyoruz."





"Kanımda antikor oluşmuş"

İmamoğlu, "Son durumunuz nedir? Testiniz negatif mi çıktı? Tamamen iyileştiniz mi" sorularını ise "Sabahleyin yapılan testlerimizde, kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar süreci" şeklinde yanıtladı.