40 ünlü futbolcuya vergi incelemesi başlatıldı

Ülke dışına çıkan oyuncuların yerine getirmediği vergi yükümlülüklerinin tahsili için de süreç başlatıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği vergi tahsilatı zaman alsa da yurt dışındaki oyunculardan gerekli ödemeler alınabiliyor.
Yabancılar daha hassas davranıyor
Söz konusu futbolcuların vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gereken miktarın 40 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu inceleme 2020'yi kapsıyor.
2021 Mart ayında dolan beyanname süresinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için ise işlemlerin daha sonra yapılması bekleniyor. Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda yabancı oyuncuların daha hassas davrandıkları da belirtiliyor.