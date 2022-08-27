Samanyolu Haber /Spor / 40 ünlü futbolcuya vergi incelemesi başlatıldı /27 Ağustos 2022 12:33

40 ünlü futbolcuya vergi incelemesi başlatıldı

2020 yılına ait beyanlarını yapmayan ya da eksik beyanda bulunan 40 futbolcu için inceleme başlatıldı. Bunlardan 7'sinin yabancı, 33'ünün yerli olduğu öğrenildi. İncelenenler arasında kulüplerinden ayrılanlar da var.

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Akşam gazetesinin haberine göre şu ana kadar vergi incelemesi başlatılan Süper Lig'de forma giymiş futbolcu sayısı 40'ı buldu. Bunlardan 7'sinin yabancı, diğer 33 kişinin ise yerli olduğu öğrenildi. Vergi incelemesine tabi oyuncular arasında söz konusu dönemde Süper Lig'de oynayıp, daha sonra ayrılmış ve ülke dışına çıkmış oyuncular da var.

Ülke dışına çıkan oyuncuların yerine getirmediği vergi yükümlülüklerinin tahsili için de süreç başlatıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği vergi tahsilatı zaman alsa da yurt dışındaki oyunculardan gerekli ödemeler alınabiliyor.

Yabancılar daha hassas davranıyor

Söz konusu futbolcuların vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gereken miktarın 40 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu inceleme 2020'yi kapsıyor.

2021 Mart ayında dolan beyanname süresinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için ise işlemlerin daha sonra yapılması bekleniyor. Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda yabancı oyuncuların daha hassas davrandıkları da belirtiliyor.
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