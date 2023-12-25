Samanyolu Haber /Gündem / 40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi /25 Aralık 2023 13:15

40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi

40 yıldır İsviçre’de yaşayan gurbetçi kadın, ülkeye yeterince uyum sağlayamadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

SHABER3.COM

1983’ten beri İsviçre’de yaşayan ve çocuklarını orada büyüten gurbetçi kadın, Federal mahkeme tarafından sınır dışı edildi.
19 yaşında evlenerek İsviçre’ye giden gurbetçi kadın 2006 yılında eşinden ayrılınca 2022 yılına kadar devletten 351 bin Frank sosyal yardım alarak geçimini sürdürdü.

ÜLKEYE ENTEGRE OLAMADI

Federal mahkeme, kadının bu süre boyunca hiçbir işte çalışmadığını, çalışmak istemediğini bildirerek gurbetçi kadının ülkeye entegre olmadığını düşünerek sınır dışı edilmesine karar verdi. Solothurn İdare Mahkemesi’ne başvuran kadının itirazı Yüksek Mahkeme tarafından temelsiz bulunarak reddedildi.

DEVLET DESTEĞİYLE GEÇİNDİ

Yüksek Mahkeme, sınır dışı kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “ 40 yıldır bu ülkede yaşamasına rağmen ülkeye başarılı bir şekilde uyum sağlayamadı. Kadın, ülkeye girişinden bu yana uzun yıllar eski kocasının, çocuklarının ve hepsinden önemlisi devletin desteğiyle geçindi. Hiçbir zaman bir iş bulma ya da sosyal yardımdan bağımsız olma çabası göstermemiştir” diyerek gurbetçi kadının sınır dışı edilmesine hükmetti.

DİNSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÜLKESİNE BAĞLI

Federal Yüksek Mahkeme, İsviçre’de 40 yıl yaşayan kadının Türkiye’ye de kolay uyum sağlamayacağını ancak her yıl tatile gittiğini ve 19 yaşına kadar Türkiye’de yaşadığı için dilsel ve kültürel açıdan hala ülkesine bağlı olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:02