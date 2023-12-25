40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi

1983’ten beri İsviçre’de yaşayan ve çocuklarını orada büyüten gurbetçi kadın, Federal mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

19 yaşında evlenerek İsviçre’ye giden gurbetçi kadın 2006 yılında eşinden ayrılınca 2022 yılına kadar devletten 351 bin Frank sosyal yardım alarak geçimini sürdürdü.





ÜLKEYE ENTEGRE OLAMADI





Federal mahkeme, kadının bu süre boyunca hiçbir işte çalışmadığını, çalışmak istemediğini bildirerek gurbetçi kadının ülkeye entegre olmadığını düşünerek sınır dışı edilmesine karar verdi. Solothurn İdare Mahkemesi’ne başvuran kadının itirazı Yüksek Mahkeme tarafından temelsiz bulunarak reddedildi.





DEVLET DESTEĞİYLE GEÇİNDİ





Yüksek Mahkeme, sınır dışı kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “ 40 yıldır bu ülkede yaşamasına rağmen ülkeye başarılı bir şekilde uyum sağlayamadı. Kadın, ülkeye girişinden bu yana uzun yıllar eski kocasının, çocuklarının ve hepsinden önemlisi devletin desteğiyle geçindi. Hiçbir zaman bir iş bulma ya da sosyal yardımdan bağımsız olma çabası göstermemiştir” diyerek gurbetçi kadının sınır dışı edilmesine hükmetti.





DİNSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÜLKESİNE BAĞLI





Federal Yüksek Mahkeme, İsviçre’de 40 yıl yaşayan kadının Türkiye’ye de kolay uyum sağlamayacağını ancak her yıl tatile gittiğini ve 19 yaşına kadar Türkiye’de yaşadığı için dilsel ve kültürel açıdan hala ülkesine bağlı olduğunu söyledi.