400 milyon doz! Avrupa Birliği'nde nüfusun yarısından fazlası aşılandı

Avrupa Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsle mücadelede aşı kampanyasıyla ilgili son verilerini kamuoyuyla paylaştı.







Buna göre AB'de yer alan 27 ülkede vatandaşlara toplamda 411 milyon 130 bin doz Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı. Bu rakam nüfusa oranlandığında insanların yüzde 66.1'inin en az 1 doz aşı olduğu kaydedildi. Çoğunluğu yetişkin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 48.8'inin ise en az 2 doz aşı olduğu belirtildi.





Aşılamada en hızlı Malta, en yavaş Bulgaristan







AB'de 70-80 yaş aralığındaki kişilerin diğer yaştakilere kıyasla aşılanma oranı en üst seviyede. Verilere göre bu grupta yer alan kişilerin yüzde 80'i en az 2 doz aşı olurken, 18-24 yaş arası genç kişilerin ise 2 doz aşı oranı yüzde 39.1 olarak gerçekleşti.





AB ülkeleri arasında Danimarka ve İspanya'da 80 yaş üstü nüfusun 2 doz aşılanma oranı yüzde 100 ile en yüksek seviyede olurken, Bulgaristan yüzde 15.5 ve Romanya da yüzde 18.5 ile en düşük seviyede kaldı.







60-70 yaş aralığına bakıldığında Malta (99.1), Danimarka (93.2), İrlanda (90.4) ve İsveç'te (83.3) diğer ülkelere oranla aşılama çalışmalarının daha hızlı olduğu görülüyor.





25-49 yaş arası daha genç grupların aşılama oranlarına bakıldığındaysa 500 bin nüfusa sahip Malta (70.1), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (49.1), Litvanya (41.7) ve Polonya (40) diğer ülkelere kıyasla uzak ara önde.





Genç nüfusun aşılanmasında en yavaş 3 ülke ise Finlandiya (8.6), Bulgaristan (11.3) ve İsveç (16.3).



