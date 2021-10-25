Samanyolu Haber /Gündem / 44 kuruşluk benzin zammı kesinleşti /25 Ekim 2021 17:35

44 kuruşluk benzin zammı kesinleşti

Üst üste yapılan akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 44 kuruş daha arttı.

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PÜİS'ten yapılan açıklamayla, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 44 kuruşluk zam geleceği duyuruldu.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da zam şeklinde yansıyor. Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Motorin ve LPG için ise henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

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