44 kuruşluk benzin zammı kesinleşti

PÜİS'ten yapılan açıklamayla, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 44 kuruşluk zam geleceği duyuruldu.







TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da zam şeklinde yansıyor. Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.





Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.







Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmesi öngörülüyor.





Motorin ve LPG için ise henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.





