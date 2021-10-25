Açlık sınırının bile altındaydı, daha ne kadar düşecek!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kontrolündeki Merkez Bankası’nın faiz düşürme inadı pahalıya patlamaya devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan artış Türk Lirası’nın sadece dolar ve euro karşısında değil birçok ülkenin para birimine karşı değer kaybediyor. Her gün yeni bir rekor kıran dolar kuru 25 Ekim tarihi itibariyle 10 TL eşiğine ulaşmış durumda. Türk Lirası ile birlikte asgari ücret de eriyor. Peki, Türkiye’de asgari ücret dolar bazında ne kadar? Asgari ücret dolar bazında ne kadar değer kaybetti?







Kronos'un haberine göre Avrupa’da asgari ücretle en fazla çalışan nüfusa sahip ülke olan Türkiye’de mutfak enflasyonu yüzde 24.6’ya ulaştı. Nüfusun yüzde 42.9’unun asgari ücret ile çalıştığı Türkiye’de yükselen döviz kurları sonrası alım gücü de gittikçe azalıyor. Dolar kurunun 10 TL eşiğine ulaşması ile birlikte asgari ücret dolar bazında değer kaybetmeye devam ediyor.





ASGARİ ÜCRET SON 10 AYDA YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ





Türkiye’de 2021 yılında ödenen asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2021 yılının Ocak ayında Asgari ücretin 2021 yılının Ocak ayında 385 dolar olduğu Türkiye’de son 10 ayda yüzde 33’lük bir değer kaybı yaşandı. Dolar kurunun 9.75 TL’ye ulaştığı 25 Ekim tarihi itibariyle asgari ücret dolar bazında 290 dolara düştü. Son 10 ayda dolar kuru yüzde 33 oranında artış gösterirken asgari ücrette aynı oranda değer kaybı yaşadı.





AKP DÖNEMİNDE ZİRVE 2016 YILINDA GÖRÜLDÜ: 5 YILDA NEREDYSE YÜZDE 50’LİK DÜŞÜŞ







2002’de Türkiye’de hükümete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde asgari ücretin dolar bazında en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 2016 oldu. 2016 yılında dolar bazında 430 dolar olan asgari ücret, döviz kurlarının tarihi seviyelere ulaşmasının ardından 290 dolara düştü. Asgari ücrete her yıl düzenli olarak zam yapılmasına rağmen son 5 yılda dolar bazında kayıp neredeyse yüzde 50’ye ulaştı.





ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA





TL, son dönemde yaşadığı değer kayıpları sonrası, dünyada alım gücünün en kötü olduğu para birimleri arasında sondan 5. sırada yer alıyor. Özellikle enflasyon oranlarının yükselmesiyle birlikte açlık sınırı da bir hayli üst seviyelere ulaştı. Mutfak enflasyonunun son 1 yılda yüzde 24,6 artması ve buna bağlı olarak milyonlarca kişinin açlık sınırının altında yaşaması, Türkiye’de asgari geçim standartlarını da yeniden alevlendirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 3 bin 49 TL. Türkiye’de asgari ücret ise 2 bin 825 TL.





Alım gücünün zayıfladığı Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye, bu alanda Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerle yarışıyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 33.2’si yoksulluk riski ile karşı karşıya.