45 gündür tutuklu: Merdan Yanardağ için tahliye talebine yine ret!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre hedef gösterilip tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi.



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Soru 4 Yanıt programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Silivri Cezaevi’ndeki Yanardağ 45 gündür tutuklu.



TELE1'in aktardıklarına göre; Yanardağ’ın hukuksuzca tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraz ise bir kez daha 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.