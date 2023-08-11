İngiltere'de bakteri tespit edilen dev sığınmacı gemisi tahliye edildi

İngiltere'de üç gün önce tartışmalı şekilde 39 sığınmacının yerleştirildiği Bibby Stockholm adlı geminin su tesisatında lejyonella bakterisi tespit edilmesi üzerine tahliye işlemi başlatıldı.



Portland Adası'nda demirleyen gemideki sığınmacılar tedbir olarak Dorset bölgesinde geçici alternatif konaklamalara yerleştirildi.



Gemideki durumla ilgili bilgi veren İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü gemideki sığınmacıların iyi ve sağlıklı olmalarının "en önemli öncelikleri" olduğunu belirtti.



"Kimsede lejyoner hastalığı görülmedi"



Su sisteminden alınan örneklerin lejyonella bakterisinin bulunduğunu gösterdiğini ve daha ayrıntılı araştırma gerektiğini belirten sözcü, bu hafta gemiye ulaşan 39 sığınmacının daha ileri değerlendirmeler yapılırken ihtiyaten karaya çıkarıldığını söyledi.



Sözcü "Gemideki kimsede lejyoner hastalığı belirtileri görülmemiştir ve sığınmacılara uygun tavsiye ve destek sağlanmaktadır." dedi. Alınan numunelerin yalnızca gemideki su sistemiyle ilgili olduğunu ve bu nedenle ada halkı için doğrudan bir tehlike işareti taşımadığını da sözlerine ekledi.



Lejyonella bakterisi lejyoner hastalığı adı verilen ciddi bir enfeksiyona neden olabiliyor. Bakterinin su depoları ve sıhhi tesisat sistemlerinde bulunması halinde, bir kişinin duş alırken enfekte suyu soluması durumunda bile hastalık bulaşabiliyor.



Bibby Stockholm'de 500 sığınmacı konaklayacak



İngiltere'de hükümet, Bibby Stockholm gemisinde yaşları 18 ile 65 arasında değişen 500 erkek sığınmacıyı başvuruları değerlendirilene kadar konaklama sunulmasını planlıyor.



Ülkeye gelen yüksek sayıda göçmen ve sığınmacıların başvuruları incelenirken yüksek maliyete yol açan otellerde konaklama imkanı sunmak yerine daha ucuz arayışlara giren hükümet, Bibby Stockholm gibi alternatif yöntemleri hayata geçirmeye çalışıyor.



Ancak hükümetin sığınmacıları gemide barındırması "onları hapishanede tutmakla eş değer" görenler tarafından eleştiriliyor.

