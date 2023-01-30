45 İlde yapılan son seçim anketi! Bu fark kapatılır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söylerken hem iktidar hem de muhalefet kanadı saha çalışmalarını hızlandırdı. Partiler oylarını artırma gayreti içerisindeyken araştırma şirketleri de son seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda dev bir seçim anketi çalışması gerçekleştiren ORC Araştırma vatandaşın eğilimini raporlarına yansıtmaya çalıştı.
SON SEÇİM ANKETİ 45 İLDE YÜZ YÜZDE GÖRÜŞÜLEREK YAPILDI
ORC Araştırma’nın çalışmasıyla 23 - 26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan son seçim anketinde Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanma şansının iyice azaldığı görülürken 6’lı Masa’nın ipi göğüslemeye yakın olan taraf olduğu görülüyor.
ARADAKİ FARK KAPATILABİLİR Mİ?
Seçimere 105 gün kala 4 bin 580 kişi ile Yüz Yüze yapılan bu seçim anketinde Cumhur İttifakı ile 6’lı Masa’nın arasındaki oy oranı farkının 13 puan olduğu ölçüldü. Bu ankete göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,7 olarak beklenirken 6’lı Masa’nın oy oranı yüzde 48,7 olarak kayıtlara geçti.