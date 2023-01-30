45 İlde yapılan son seçim anketi! Bu fark kapatılır mı?

Seçimere 105 gün kala 4 bin 580 kişi ile Yüz Yüze yapılan bu seçim anketinde Cumhur İttifakı ile 6’lı Masa’nın arasındaki oy oranı farkının 13 puan olduğu ölçüldü. Bu ankete göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,7 olarak beklenirken 6’lı Masa’nın oy oranı yüzde 48,7 olarak kayıtlara geçti.









Cumhur İttifakı oy kaybetmeye devam ederken 6’lı Masa oy oranlarını artırmaya devam ediyor. ORC Araştırma’nın gerçekleştirdiği son seçim anketi bu durumu bir kez daha ortaya koydu.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söylerken hem iktidar hem de muhalefet kanadı saha çalışmalarını hızlandırdı. Partiler oylarını artırma gayreti içerisindeyken araştırma şirketleri de son seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda dev bir seçim anketi çalışması gerçekleştiren ORC Araştırma vatandaşın eğilimini raporlarına yansıtmaya çalıştı.ORC Araştırma’nın çalışmasıyla 23 - 26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan son seçim anketinde Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanma şansının iyice azaldığı görülürken 6’lı Masa’nın ipi göğüslemeye yakın olan taraf olduğu görülüyor.