Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da ilk Türkiye kökenli kaymakam seçildi /30 Ocak 2023 11:54

Almanya'da ilk Türkiye kökenli kaymakam seçildi

Almanya'da kaymakamlık seçimlerini kazanan Ali Doğan ülkenin ilk Türkiye kökenli kaymakamı oldu.

SHABER3.COM

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Minden Lübecke Bölgesi'nde Pazar günü yapılan kaymakamlık seçimini Ali Doğan kazandı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Doğan, iki hafta önce yapılan ilk tur seçimleri önde tamamlamış, ancak yüzde 50 oy oranını aşamayınca seçimler ikinci tura kalmıştı.

Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Doğan ikinci turda oyların yüzde 55,8'ini, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden rakibi Jörg-Michael Schrader ise yüzde 44,2'sini aldı. Böylece Doğan,Almanya'da kaymakamlık makamına gelen ilk Türkiye kökenli oldu. Mevcut kaymakamın bölge valisi olarak atanması nedeniyle ara seçim yapıldığı için Doğan kaymakamlık görevini 8 yıl sürdürecek.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Doğan, "Çok mutluyuz. Başından beri önemli konuları işledik ve  insanlara ulaşmayı başardık" dedi. Doğan ilk icraatlarından birinin kliniklerin içinde bulunduğu olumsuz durumu ele almak olduğunu kaydetti.


Kaymakamlar seçimle belirleniyor

Almanya'da kasaba ve köylerin bağlı oldukları Kreis (Bölge) olarak adlandırılan ilçelerde kaymakamlar en büyük mülki amir olarak görev yapıyor. Eyalet yönetimlerinde görev yaptığı ilçeyi temsil ediyorlar ve çoğu eyalette halk tarafından seçiliyor.

Kaymakamların sorumlulukları ise güvenlik, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsıyor. Minden Lübecke Bölgesi, bin 152 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. 311 bin nüfusu bölgede 11 ilçe ve kasaba bulunuyor.
Ali Doğan kimdir?

Almanya'ya işçi olarak gelen bir ailenin çocuğu olarak 18 Mayıs 1982'de Herford kentinde dünyaya gelen Ali Doğan, Bielefeld Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı.

Doğan, 2013-2015 yılları arasında partisinin göç ve uyum komisyonunda görev yaptı. 2017 yılında Sankt Augustin Belediye Meclisi üyesi olan Doğan, Türkiye kökenli teşkilatlarda da sosyal çalışmalar yaptı. Doğan, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun 2012-2015 yılları arasında genel sekreterliğini üstlendi. Sevil Doğan ile evli olan Ali Doğan'ın iki çocuğu var.
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