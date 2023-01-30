Prens Harry ve Meghan Markle Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak mı?

TÖRENE KATILACAKLAR MI?

Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry ikilisinin törene katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmuştu.

Prens Harry'nin 'Spare' adlı anı kitabında yaptığı şaşırtıcı açıklamalarının ardından siyasi yetkililer, üst düzey askeri isimler ve saygın tarihçiler, Sussex çiftini gelecek yılki taç giyme töreninden uzak durmaya çağırmıştı. Ancak Kral Charles'ın oğlu Prens Harry'i ve eşi Meghan Markle'ı törende görmek istediği ortaya çıkmıştı.





74 yaşındaki Kral'ın İngiltere Kilisesi'nin Başpiskoposu Justin Welby ile görüştüğü ve oğlunun törene katılması için uzlaşmaya varılması için adım attığı iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre, Kral'ın uzlaşma adımına Prens William karşı çıktı.





İddialara göre Kral Charles, çiftin törene katılmamasının daha çok dikkat çekeceği kanaatinde. Ancak Prens William, kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle'ın bir çeşit "gösteri" yapacağını ve babasının taç giyme törenine gölge düşüreceğini düşünüyor.







“TÜM DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTEMEDİĞİM ŞEYLER VAR”

Öte yandan, satışa çıktığı ilk günde 1 milyondan fazla kopya satarak rekor kıran 'Spare' kitabı ile uzun süre gündemden düşmeyen Prens Harry, kitaptan birçok kısmı çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.





Elinde iki kitaba yetecek kadar bilgi olduğunu söyleyen Prens Harry, Daily Telegraph’a verdiği röportajda “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler var” dedi. Kitabın ilk taslağının 800 sayfa olduğunu söyleyen Prens, editörlerle kitabı hazırlarken verdiği bazı bilgilerin yayınlanmasına olanak olmadığını söyledi.