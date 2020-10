5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde mağdur öğretmenler için kampanya

You Tube aracılığı ile yayın yapan Raindrops TV 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle bir video yayınladı













Her öğretmen-öğrenci ilişkisi Teddy Stallard ile Mrs. Thomson arasındaki kadar mükemmel olmasa da çok anlamlar barındırır içinde bu söz. İmzasını hayatımızın her aşamasında görmesek de anne babamızdan sonra bizim kişiliğimize şekil veren birer heykeltraş, birer ressamdır öğretmenlerimiz. Ve hiçbirşey istemezler karşılığında. İsimlerini taşımayız mesela kendi isimlerimizin yanında, kimliğimizde görmeyiz onların imzasını. Her ne kadar bir görev bilmesek de arayıp sormayı, üniversiteden mezun olduğumuzda haber vermeyi ya da evlenirken düğünümüze çağırmayı, hep aklımızın bir kenarında durur onlar, soy isimleri olmasa bile hiç unutulmaz isimleri.





Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü, öyle büyük anlamlar yüklemeyiz biz öğrenciler öğretmenler gününe. Hatta maaşlarını aldılar işlerini yaptılar diyenlerimiz bile vardır belki aramızda. Ama gelin bir düşünelim o yıllardaki kendimizi . Çocukluğumuzu, gençliğimizi, deliliklerimizi, tembelliklerimizi, haylazlıklarımızı. Bugün çocuk sahibi olanlar iyi anlayacaktır bir kaç çocukla başetmenin ne demek olduğunu ya da gençler ve çocuklar daha iyi anlayacaktır büyüklere kendini anlatmanın zorluğunu... Ama hangi sorumuz cevapsız hangi çabamız aferinsiz, alkışsız kalmıştır ya da hangi gayretimiz kaybolup gitmiştir öğretmenlerimizde.





Düşünsenize kim bilir nerededir ilkokuldaki, ortaokul, lise, dersane, üniversitedeki öğretmenlerimiz. Ne haldedirler. Yakışmış mıdır sizce ağarmış saçlar, baston, gözlük... Yalnızlık... Belki ihraç olmuş, hatta tutuklanmışlardır ya da dünyanın başka bir coğrafyasına gitmeye mecbur edilmişlerdir, sizlere dosdoğru olmayı, haram lokma yememeyi, başkaları için yaşamayı öğretmeye çalıştıkları için. Bir selamı çok görenler vardır etraflarında şimdi.





Ne dersiniz, öğretmenler gününde kulakları çınlatılsa, telefonları çalsa sosyal medyada sizi görseler, sizden bir selam duysalar hoşlarına gider mi? Hepimiz biliyoruz ki dünyalar onların olur.





Öyleyse bir video çekelim, öğretmenlerimizin isimlerini söyleyelim ve içimizden nasıl geliyorsa, bize yakışanın en güzeliyle bir selam gönderelim.





Ama imzamızı atmayı da unutmayın.