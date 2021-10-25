50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin de yükseldiğini belirtti. Yalım, “Darphane’nin enerji, personel ve diğer giderleri var. Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor.” dedi.



Yalım’ın yaptığı hesaplaması göz önüne alındığında, halkın “bozuk para” olarak nitelendirdiği 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruşlukların maliyetleri katlandı. Madeni paralarda bakır, nikel ve çinko madenleri kullanılıyor. Dövizdeki artışla birlikte madeni paraların maden değerleri de yükseldi.



1 KURUŞUN BASIMINDA 26 KURUŞLUK MADEN KULLANILIYOR



Paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak hesaplama yapan Yalım, 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanıldığını belirtti. 1 kuruş basmak için Darphane, 26 kuruşluk bakır ve nikel madeni alıyor.



5, 10, 25, 50 kuruşluklar ve 1 liralık madeni paralarda ise bakır ve nikele ek olarak çinko da kullanılıyor. Hesaplamaya göre 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükselmiş durumda.



1 TL’nin maden maliyeti ise 79 kuruş olarak hesaplanmış.





MALİYETLER ARTTI, KURUŞLAR BULUNMUYOR



Cumhuriyet’in haberine göre; paralardaki maden değerlerinin yükselmesiyle piyasada bazı madeni paralar bulunmuyor.



Tüm araştırmalarına karşın 1 ve 5 kuruş bulmakta zorlandıklarını dile getiren Yalım, şöyle konuştu: “Madeni paraları eritip içindeki madenleri ayrıştırarak satmak kârlı hale geldi. Madeni paraları toplayan hurdacılar da kâra geçiyor. Kuruşları toplayıp erittikleri için piyasada yeterince kuruş bulunmuyor. Ayrıca maden kendiliğinden para olmuyor. Bunun için kurulmuş Darphane var. Orada çalışanlar var, harcanan enerji, personel ve diğer giderler var.”