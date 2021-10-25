Samanyolu Haber /Gündem / AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım! /25 Ekim 2021 10:32

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katılımıyla AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi. Toplantıda AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci partililerden üye yapmalarını isteyince salonda bulunan bir kadının, "Olmuyorlar başkanım, olmuyorlar. 'Yalan söylüyorsunuz' diyorlar" cevabı herkesi şoke etti.

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Adalet Bakanı Adulhamit Gül'ün de katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya, AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin açılış konuşması sırasında yaşanan diyalog damga vurdu.

“SİZ BİZE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ” DİYORLAR


Başkan Özkeçeci’nin salonda bulunanlara, “Çevrenizde kim varsa, eşiniz, dostunuz, kızınız lütfen üye yapalım. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız üye sayısına göre zaten, bizim sayımızla dünyaya kapak olur. Benim şu kadar üyem var” diyebilmeliyiz” dedi. Bu sırada Özkeçeci'nin sözünü kesen partili bir kadın, “Başkanım üye olmuyorlar, olmuyorlar” dedi. Bunun üzerine İl Başkanı Özkeçeci, “Edeceğiz, edeceğiz” cevabı verince de aynı partili kadın, “Seçmene çalışırken, ‘Siz bize yalan söylüyorsunuz' diyorlar” şeklinde karşılık verdi. Bu kez de AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, “Hayır hayır. Yalancılık Allah'ın düşmanı. Ak Partili yalan söylemez. Sabır sabır, Ben sizden il başkanı olarak sabırlı davranmanızı istiyorum” diyerek ikili diyaloğu bitirdi.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül  yaptığı konuşmada ise, Türkiye’yi bölmek ve huzuru bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Türkiye, üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir. Oyun kurucu, oyunları bozan ülkedir” dedi.
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AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

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