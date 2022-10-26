Samanyolu Haber /Dünya / 50 yıl 'Hasta olurum' korkusuyla yıkanmadı, yıkandı öldü! /26 Ekim 2022 16:20

50 yıl 'Hasta olurum' korkusuyla yıkanmadı, yıkandı öldü!

İran’da 50 yıldan uzun süre “Hasta olurum” korkusuyla hiç banyo yapmayan 94 yaşındaki Amou Haji, ilk kez yıkandıktan birkaç ay sonra öldü.

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Haji, medya tarafından “dünyanın en kirli adamı” olarak nitelendiriliyordu.

İran'ın güneyindeki Fars bölgesinde yalnız yaşayan Haji, yarım asırdan uzun süre su ve sabun kullanmayı reddetti.

Yerel medya göre köylülerin Haji’ye banyo yaptırma girişimleri sonuçsuz kaldı.

Fakat Haji, birkaç ay önce baskılara boyun eğerek yıkanmayı kabul etti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Haji’nin yıkandıktan kısa bir süre sonra hastalandığını ve Pazar günü de hayatını kaybettiğini aktardı.
Köylüler Haji'nin yaşadığı çukurun üzerine bir kulübe inşa etmişti.

IRNA, Haji'nin teninin kir ve irinle kaplandığını, çürümüş et yediğini ve de eski bir yağ tenekesinden sağlıklı olmayan sular içtiğini aktardı.

Haji'nin ailesi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşlı adama ölene kadar köylüleri göz kulak oldu.

IRNA'ya göre Haji, yıkanmak ve içmek için kendisine temiz su teklif edildiğinde de üzülüyordu
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