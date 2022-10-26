Mahir Ünal'a bir tepki de AKşener'den: Yuh olsun, yazıklar olsun!

"Cumhuriyetin edebiyata, düşünce dünyamıza, bilime ve eğitime katkılarını; Cumhuriyetin ne büyük bir şahlanış olduğunu; bu aziz milletin oyuyla seçilmiş olan bir vekile, anlatmak zorunda olduğum için gerçekten utanç duyuyorum!" diyen Akşener, "Neymiş? Bu Türkçe ile düşünce üretilmezmiş. Bu sözleri, cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının içini boşaltmak olur. Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa, art niyetlidir" dedi.



"Siz bu millete bu memlekete yararı olan bir değer setine sahip oldunuz da Cumhuriyet mi size engel oldu? Yuh olsun! Yazıklar olsun!" diye sitem eden İyi Parti lideri, "Cumhuriyeti kuranları kötüleyip, vatanı satanları yüceltenlerin, hürriyetin tarihini beğenmeyip istibdatın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yattığını da çok iyi biliyoruz. Onların sahip olmayı düşledikleri o düşünce setinin Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı ve öz kültürüne yabancı, gayri milli bir düşünce seti olduğunu da çok ama çok iyi biliyoruz. İşte o nedenle aslında bugünkü mücadele Ak Parti ve İYİ Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele Vahdettin’in gemisine binenlerle Mustafa Kemal’in büyük vizyonunun peşinden gidenlerin mücadelesidir" dedi. Akşener, "Ve bizler, dimdik ayakta oldukça, kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Hürriyetine aşık aziz Türk milletine, asla diz çöktüremeyecekler!" diye ekledi.



Öte yandan Akşener, "Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu demokrasi krizinden rahatsız olan, tedirgin olan, konuşmak isteyen ama konuşamayan, bir şeyler yapmak isteyen ama tereddütleri olan herkesi, sadece milletin sesini duymaya, milletten aldığı yetkiyle, görevini yapmaya ve Türk demokrasisine bizimle birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum!" çağrısını yaptı.



Akşener, grup toplantısının başında, AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti’ye katılan Eşref Fakıbaba’ya rozet taktı.