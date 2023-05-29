6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 20 yaralı

TAG Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 TIR, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



Öte yandan Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan çekerken, temizlik çalışması da başlattı.



Bu arada kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.