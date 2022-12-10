Samanyolu Haber /Gündem / 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına takipsizlik veren savcı hakkında inceleme başlatıldı /10 Aralık 2022 12:31

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına takipsizlik veren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ve H.K.G'nin cinsel istismar maruz kalmasına ilişkin iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta yapılacak. Hiranur Vakfı, internet sitesini kapattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da İstanbul'da 2012 yılındaki cinsel istismar soruşturmasında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmeden savcı hakkında inceleme başlattı.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili olarak 11 yıl önce hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Mağdur H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

H.K.G Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiğini; şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı.

Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi.

H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi.

10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi.

H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığı'ndan istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastanede doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına takipsizlik... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Takipsizlik alan, beraat eden KHK’lılar görevine iade edilecek

Kılıçdaroğlu: Takipsizlik alan, beraat eden KHK’lılar görevine iade edilecek

Asgari ücret ne olacak ?

Asgari ücret ne olacak ?

Sokaktaki dayı isyan etti...

Sokaktaki dayı isyan etti...

Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti

Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti

Seçim senaryoları ve Erdoğan’ı zorlayacak ayrıntı

Seçim senaryoları ve Erdoğan’ı zorlayacak ayrıntı

Mustafa Özcan, Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili ilk kez konuştu

Mustafa Özcan, Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili ilk kez konuştu

İşte Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderleri

İşte Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderleri

Ya Devlet Yurtlarındaki Çocuklar

Ya Devlet Yurtlarındaki Çocuklar

Ahlâk ve insan…

Ahlâk ve insan…

Ben Anadolu kadınıyım, bana ve oğluma zulmediyorlar

Ben Anadolu kadınıyım, bana ve oğluma zulmediyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:56