6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına takipsizlik veren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili olarak 11 yıl önce hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.



Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.



Mağdur H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.



H.K.G Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiğini; şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı.



Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.



Dilekçede yer alan ifadelere göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi.



H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi.



10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı.



H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.



Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi.



H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığı'ndan istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastanede doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.



H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.