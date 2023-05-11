Samanyolu Haber /Politika / 65 kişinin can verdiği otelin karşısına Erdoğan’ın gülümseyen fotoğrafını astılar /11 Mayıs 2023 00:22

65 kişinin can verdiği otelin karşısına Erdoğan’ın gülümseyen fotoğrafını astılar

Adıyaman’da 6 şubat depreminde 65 kişiye mezar olan Grand İsias Hotel’in karşısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın gülümseyen posteri asıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Hacı Ömer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve 6 Şubat depreminde, aralarında KKTC'den en gelen sporcular ve rehberlerin de bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'in karşısındaki bir binaya Erdoğan'ın gülümseyen bir fotoğrafının asılması tepkiyle karşılandı.

65 kişiye mezar olan otel ile Erdoğan'ın posterinin asıldığı binanın arasından Atatürk Bulvarı geçiyor.

SERT TEPKİ GELDİ

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 65 kişinin yaşamını yitirdiği ve Adıyamanlıların her geçişlerinde hüzünlendiği bir binaya Erdoğan'ın gülen bir fotoğrafının asılmasının doğru olmadığını belirterek, “Biz de genel başkanımızın tebessüm eden bir fotoğrafını astık. Ama, astığımız yer hükümet binasının karşısındaki bir bina. 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli, Adıyaman depreminin simge yerlerinden birisi. İnsanlar oradan her geçtikçe acıları bir kez daha tazeleniyor. O nedenle öyle bir posterin yerinin seçilirken daha özenli davranılması gerekirdi” dedi.

Grand İsoas Hotel’in enkazının kaldırılmasının ardından kentin en işlek yerlerinden birisi olan bu bölgede otelin arsası vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 65 kişinin can verdiği otelin karşısına Erdoğan’ın... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:09:55