Samanyolu Haber /Gündem / 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı! /21 Mart 2020 19:46

65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı!

22 Mart 2020 Pazar saat 00:01 itibarıyla 65 yaş ve üstünde olanların yanısıra kronik rahatsızlığı bulunanlar ikametlerinden dışarı çıkamayacak.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi.

22 Mart Pazar 00:01 itibarıyla 65 yaş ve üstünde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ikametlerinden dışarı çıkamayacak. 

Yasağın nasıl uygulanacağına dair İçişleri Bakanlığı'nın ayrıntılı bir açıklama yapacağı belirtildi.

Söz konusu kişilerin park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesine göre yasaklandı.

3 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI 

Hıfzıssıhha Kanunu'na göre kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya mecburiyetlere uymayanlar hakkında 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ve  5 bin liradan 30 bin liraya kadar hafif para cezası verileceği hükmü var. 


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