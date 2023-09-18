Samanyolu Haber /Gündem / 7 yıl sonra tahliye olan er Sarıtaş koyunları ve dağlarına kavuştu /18 Eylül 2023 08:23

7 yıl sonra tahliye olan er Sarıtaş koyunları ve dağlarına kavuştu

15 Temmuz kaos ve kumpas gecesinde Boğaziçi Köprüsü’ne gönderilen asker, öğrenci ve erlerin yargılandığı davada tahliye edilen 12 Er’den biri olan Abdulillah Sarıtaş 7 yıl sonra koyunlarına kavuştu.

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Boğaziçi Köprüsü Davası’nda 17,5 yıl hapis cezası verilen 12 er, Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 12 yıl 6 ay ile 14 yıl 7 ay arasında ceza verilerek 14 Eylül’de tahliye edilmişti.

15 Temmuz’da 19 günlük er iken tutuklanan Erzurumlu çoban Abdülillah Sarıtaş, Silivri Cezaevi’nde ders çalışarak Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’nü kazanmıştı. Ailesine gönderdiği mektuplarında “Çoban girdim, doktor çıkacağım.” diyen Sarıtaş’ın kaydını dondurduğu okuluna devam edeceği öğrenildi.

Sarıtaş’ın kardeşi Bünyamin Sarıtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, ” 7 yıllık hasret sona erdi, Abdulillah Sarıtaş Erzurum un dağlarına ve koyunlarına kovuştu. Abdulillah Sarıtaş; çok mutluyum Rabbime sonsuz şükürler olsun bana tekrar bu günleri yaşadıği için …” ifadelerini kullandı.
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