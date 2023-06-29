Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Mustafa Ünal'ın denetimli serbestlik hakkı engellendi /29 Haziran 2023 13:28

Gazeteci Mustafa Ünal'ın denetimli serbestlik hakkı engellendi

10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Zaman gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, denetimli serbestlik hakkı kazanmasına rağmen keyfi olarak tahliye edilmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

TR724.COM

Mustafa Ünal’ın gelini ve avukatı Büşra Şimşek Ünal ,7 yıldır cezaevinde bulunan Ünal’ın 30 Mayıs’ta cezaevinde kalması gereken süreyi tamamladığı halde Silivri 9 Nolu Cezaevi İdari Gözlem Kurulu tarafından keyfi tutumu nedeniyle tahliye edilmediğini duyurdu.


Büşra Şimşek Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “7 senedir hapiste olan gazeteci MUSTAFA ÜNAL 30 Mayıs’ta denetimli serbestlik ile tahliye edilme hakkı doğduğu halde Silivri 9 nolu cezaevinin keyfi tutumu nedeniyle tahliye edilmiyor. Almış olduğu cezayı yatmış olduğu halde bir bayramı daha hapiste geçiriyor.” ifadelerini kullandı.


Silivri 9 Nolu Cezaevi İdari Gözlem Kurulu, ilk toplantısında 30 Mayıs’ta denetimli serbestlik hakkı elde eden gazeteci Mustafa Ünal tahliyesini 2 ay erteledi.

“Hiçbir örgütle bağım yok” diyen Mustafa Ünal’ı beyanını ‘samimi’ bulmadığı bahane eden cezaevi gözlem kurulu raporunda tahliye için ‘yeterli kanaat oluşmadığı’ kaydetti.

8 köşe yazısından dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Ünal’ın tahliye durumunu Cezaevi Gözlem Kurulu, 60 gün sonra yeniden değerlendirecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Mustafa Ünal'ın denetimli serbestlik hakkı engellendi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:04