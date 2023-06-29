Gazeteci Mustafa Ünal'ın denetimli serbestlik hakkı engellendi

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Mustafa Ünal’ın gelini ve avukatı Büşra Şimşek Ünal ,7 yıldır cezaevinde bulunan Ünal’ın 30 Mayıs’ta cezaevinde kalması gereken süreyi tamamladığı halde Silivri 9 Nolu Cezaevi İdari Gözlem Kurulu tarafından keyfi tutumu nedeniyle tahliye edilmediğini duyurdu.











Büşra Şimşek Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “7 senedir hapiste olan gazeteci MUSTAFA ÜNAL 30 Mayıs’ta denetimli serbestlik ile tahliye edilme hakkı doğduğu halde Silivri 9 nolu cezaevinin keyfi tutumu nedeniyle tahliye edilmiyor. Almış olduğu cezayı yatmış olduğu halde bir bayramı daha hapiste geçiriyor.” ifadelerini kullandı.







