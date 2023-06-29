AKP’li vekiller 45 dakikalık yolu helikopterle gitti

AKP’li vekillerin arasında 89 kilometre mesafe bulunan ve büyük kısmı otoban olan Gaziantep’ten İslahiye’ye gitmek için helikopter kullanması, tepkiyle karşılandı.





BAKAN YERLİKAYA’YA EŞLİK ETTİLER





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın birinci gününü Gaziantep’in depremde en çok hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki vatandaşlarla geçirdi. Bakan Yerlikaya’nın programına bürokratlar ile başta milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere siyasiler de eşlik etti.





FOTOĞRAFI AKP’Lİ VEKİL PAYLAŞTI





Ancak, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kendisiyle beraber milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik ve AKP İl Başkanı Ertuğrul Teymur’un bulunduğu helikopter fotoğrafını sosyal medya hesabından, “İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’yı Gaziantep Havalimanı’nda karşılamanın ardından bayramlaşma programlarımız için helikopter ile İslahiye’ye geçtik” yazarak duyurdu.





AKP’Lİ VEKİLLER İÇİN HELİKOPTER Mİ KALKTI?





Sözcü gazetesindeki habere göre; AKP Milletvekili Derya Bakbak’ın bu fotoğrafını alıntılayan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, şu ifadeleri killandı: “Hadi kendimi geçtim, diğer Ak Partili vekilleri niye almadınız? Yoksa onlar için de ayrıca bir helikopter mi kalktı? Bana haber etseydiniz keşke. Bir de limuzin gönderirdim, İslahiye’de indiğinizde sizleri alırdı. Gideceğiniz yol 45 dakika araçla. Olmamış. Devletin imkanlarını bu şekilde israf etmemeliyiz. Gaziantep modeline istinaden yazdım bu mesajı. Hani Gaziantep modeli yapacaktık? Hani Gaziantep’in varlığı ve geleceği her şeyden üstündü. Benim haberim yok, diğer vekillerinizin de haberi yok belki? Gerçi benim haberim olsa yine binmezdim o helikoptere! Size tavsiyem, birer maaş kamu yararına, derneklere bağış yapmanız. Saygılarımla.”