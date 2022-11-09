79 milyonluk sosyal medya vurgunu

79 MİLYON LİRALIK VURGUN

SİBER SUÇLARDAN AÇIKLAMA

Ankara merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip, arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bilgisayara el konuldu.Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarını "haklarında şikayet varmış gibi" algı oluşturduktan sonra gönderdikleri linklerle ele geçirdiği ve daha sonra bu hesaplardan arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 79 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.Ankara'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir.Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikâyet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.