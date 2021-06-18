Samanyolu Haber /Gündem / 8 işletmeye 12,5 milyon liralık müsilaj cezası /18 Haziran 2021 20:08

8 işletmeye 12,5 milyon liralık müsilaj cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde devam eden müsilaj denetimleri kapsamında 8 işletmeye toplamda 12,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin İstanbul'da bilgilendirmede bulundu.Bakan Kurum, bugüne kadar yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

* Toplamda bugüne kadar 4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında 3'ü Yalova, 3'ü Balıkesir, 2'si Tekirdağ olmak üzere 8 işletmeye kapatma cezası ve toplamda 12,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Şu an sahada 255 noktada müsilaj toplama faaliyetleri yürütülüyor. Bugüne kadar 3 bin 850 metreküp müsilajın temizliğini sağladık.
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