8 işletmeye 12,5 milyon liralık müsilaj cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin İstanbul'da bilgilendirmede bulundu.Bakan Kurum, bugüne kadar yapılan çalışmaları şöyle anlattı:





* Toplamda bugüne kadar 4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında 3'ü Yalova, 3'ü Balıkesir, 2'si Tekirdağ olmak üzere 8 işletmeye kapatma cezası ve toplamda 12,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Şu an sahada 255 noktada müsilaj toplama faaliyetleri yürütülüyor. Bugüne kadar 3 bin 850 metreküp müsilajın temizliğini sağladık.