8 Mart'ta açıklandı: Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü

New York'taki BM binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi. Burada konuşan Bahous, savaşlar ve çatışmaların cinsiyet eşitliği alanında uzun sürede kaydedilen ilerlemeyi geriye çevirdiğine dikkati çekti.



Bunun Orta Doğu, Haiti, Sudan, Myanmar, Sahel bölgesi, Ukrayna, Afganistan ve dünyanın farklı yerinde gerçekleştiğine işaret eden Bahous, "Kadınlar çatışmada en büyük bedeli ödüyor." diye konuştu.



Bahous, kadınların çatışmada aynı zamanda giderek artan bir şekilde cinsel şiddete de maruz kaldığını, bunu şiddetle kınadığını belirtti.



Tüm aksi yönde kanıtlara rağmen dünya genelinin kadınlar yerine silahlara yatırım yapmaya devam ettiğinin altını çizen Bahous, "Gazze'de hemen şu an insani ateşkese ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.



Salondakilerin uzun süre alkışlamasının ardından Bahous, "Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü. Bunun durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Bahous, Gazze'de tüm kurbanlar için adalet sağlanmadan barış yoluna girilemeyeceğine dikkati çekti.